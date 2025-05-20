Вышел шестой эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

20 мая состоялась премьера шестого эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

В новом эпизоде Михаил пытается наладить отношения с Дашей после не самого удачного семейного завтрака. Елена и Серж сталкиваются с конфликтом из-за желания завести ребёнка, а Оля с Артёмом возобновляют стримы, но девушка при этом задевает мужчину.

Вместе с появлением шестой серии шоу постепенно приближается к своей середине. Всего во второй сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они выходят с понедельника по четверг в 21:00. До финала истории ещё далеко, продолжение завершится 5 июня.