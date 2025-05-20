По игре Clash of Clans выйдет мультсериал от Netflix

Стриминговый сервис Netflix анонсировал мультсериал по популярной мобильной игре Clash of Clans.

Пока никаких подробностей о предстоящем проекте Netflix нет — неизвестна ни дата выхода, ни команда, которая будет работать над проектом.

Clash of Clans — стратегия в реальном времени, в которой игроку нужно защищать свою деревню от нападения и одновременно атаковать противника. Игра вышла в 2013 году на iOS и Android и до сих пор остаётся одним из самых популярных мобильных проектов в мире. Ранее сообщалось, что Clash of Clans приносит разработчикам из Supercell ежедневный доход в размере $ 654 тыс.