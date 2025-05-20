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«Телеграм» получил два штрафа за день — платформа заплатит 2,8 млн рублей

«Телеграм» получил два штрафа за день — платформа заплатит 2,8 млн рублей
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Таганский районный суд Москвы признал руководство мессенджера «Телеграм» виновным сразу по двум административным правонарушениям. В результате платформа должна заплатить штраф в размере 2,8 млн рублей.

Первое нарушение связано с нарушением закона о персональных данных и наказывается штрафом в 2 млн рублей. Второе — с невыполнением требований, предъявляемых к организаторам сервисов обмена сообщениями (за это Telegram выплатит ещё 800 тысяч).

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что с момента создания платформа не раскрыла ни одного личного сообщения пользователей, а по запросу выдаёт только номера телефонов и IP.

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