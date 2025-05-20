Бюджетная видеокарта RTX 5060 появилась в продаже в России — цена 40 тыс. рублей

На следующий день после официального выхода новой видеокарты GeForce RTX 5060 графический ускоритель стал доступен в российских магазинах электроники.

Цена устройства от MSI составляет 39 999 рублей. Это существенно выше рекомендуемой цены в $ 300 (примерно 24,1 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ).

Фото: DNS

По сравнению с RTX 4060 новая бюджетная видеокарта NVIDIA получила на 25% больше CUDA-ядер и поддержку стандарта GDDR7 — это позволит повысить пропускную способность на 65%. Объём видеопамяти останется прежним и составит 8 ГБ.

NVIDIA уверяет, что RTX 5060 способна обеспечить картинку более 100 кадров в секунду в таких играх, как DOOM: The Dark Ages, Hogwarts Legacy и Black Myth: Wukong на максимальных настройках с 1080p.