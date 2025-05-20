Дженна Ортега учится сражаться: вышел ролик о съёмках второго сезона «Уэнсдей»

Netflix выпустил ролик со съёмочной площадки второго сезона «Уэнсдей». Актёры и шоураннеры сериала рассказали о работе над проектом и показали некоторые сцены из новых эпизодов.

К примеру, Дженна Ортега будет учиться сражаться на шпагах — авторы показали, как это выглядит в реальной жизни и каким это увидят зрители.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Продолжение «Уэнсдей» будет разделено на две части: первые эпизоды выйдут 6 августа, вторые — 3 сентября. Второй сезон мистического шоу продолжит историю Уэнсдей, одной из дочерей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор».