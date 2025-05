DOOM: The Dark Ages стала лидером чарта продаж Steam

Новая часть культовой DOOM заняла первое место в чарте продаж Steam за период с 13 по 20 мая. В тройку самых популярных платных игр также попали Stellar Blade и Clair Obscur: Expedition 33.

В топ-10 ещё два обновления — предзаказы ролевой игры Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time и полицейский экшен The Precinct. Позиции удерживают инди-проекты Schedule I и R.E.P.O., десятку лучших замыкает NBA 2K25.

Чарт продаж Steam с 13 по 20 мая