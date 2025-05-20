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Вышел трейлер второго сезона сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером — выход 12 июня

Вышел трейлер второго сезона сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером — выход 12 июня
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер второго сезона сериала «Фубар». Шоу с Арнольдом Шварценеггером вернётся на экраны уже 12 июня. Все эпизоды будут доступны в один день.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Фубар» рассказывает об отце и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Герои переосмысливают свои сложные взаимоотношения и становятся настоящими партнёрами, а затем и семьёй.

Во втором сезоне также появятся и другие звёздные актёры: Кэрри-Энн Мосс («Матрица»), Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик») и другие артисты.

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