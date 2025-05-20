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Для съёмок сериала «Гарри Поттер» построят мини-город стоимостью $ 1 млрд

Для съёмок сериала «Гарри Поттер» построят мини-город стоимостью $ 1 млрд
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Кинокомпания Warner Bros. инвестирует более $ 1 млрд в постройку полностью функционального мини-города специально для съёмок сериала по «Гарри Поттеру».

Город, возведённый в Великобритании, станет не только съёмочной площадкой, но и обеспечит все условия для съёмочной группы. К примеру, там появятся многоэтажные парковки, специальные помещения для животных и даже настоящая школа для детей-актёров на время съёмок, которые займут несколько месяцев.

Реальная инфраструктура будет совмещена с локациями для съёмок: к примеру, продюсеры планируют построить Тисовую улицу и некоторые другие знаковые объекты из вселенной «Гарри Поттера».

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