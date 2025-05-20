Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Актёры «Пацанов» обещают, что финальный сезон сериала будет непредсказуемым и шокирующим

Участники съёмочной команды сериала «Пацаны» пообещали, что пятый и последний сезон супергеройского шоу станет невероятным финалом и сможет удивить зрителей.

Актёр Энтони Старр, играющий Хоумлендера, сравнил два последних сезона с аккордеоном.

Сначала он растягивается, а затем сжимается. В четвёртом сезоне было много подготовки к пятому. Всё движется к кульминации, и мы над этим работаем — это будет захватывающе.

Его коллега Натан Митчелл (Чёрный Нуар) также назвал финал шоу непредсказуемым и шокирующим.

В пятом сезоне будут вещи, которых вы не точно не могли ожидать.

Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. После финала проекта фанатов вселенной также ждут спин-оффы: «Поколение «Ви» и сериал про Солдатика и Грозу в 1950-х.