Stellar Blade 2 может выйти до 2027 года

Студия Shift Up может работать над второй частью своей успешной игры Stellar Blade. Об этом стало известно из финансового отчёта компании.

На одном из слайдов можно заметить, что среди планов студии — выпуск сиквела Stellar Blade. Он должен произойти до 2027 года, как и новая игра Project Witches, о которой пока нет никаких деталей.

Первая часть Stellar Blade вышла в 2024 года эксклюзивно на PlayStation 5. 11 июня игра получит порт на ПК и станет доступна в Steam. Компьютерная версия сможет похвастаться поддержкой апскейлеров DLSS 4 и FSR 3, ультраширокоформатных мониторов, текстур очень высокого разрешения.