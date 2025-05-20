Хидео Кодзима раскрыл свои планы после выхода Death Stranding 2

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал, чем будет заниматься после релиза игры Death Stranding 2.

В интервью французскому журналу японский разработчик признался, что хочет поработать в сфере кино.

Помимо Death Stranding 2, сейчас в разработке находится ещё и Physint. Это займёт у меня пять или шесть лет. Но, возможно, после этого я смогу решиться и наконец снять фильм. Я вырос на кино, и режиссура была бы в каком-то роде данью этой индустрии.

Ранее стало известно, что разработка Death Stranding 2 официально завершена. Продолжение игры Хидео Кодзимы выйдет 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5.