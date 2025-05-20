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Сериал «Шершни» продлили на четвёртый сезон

Сериал «Шершни» продлили на четвёртый сезон
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Стриминговый сервис Paramount+ сообщил о продлении своего популярного сериала «Шершни» на четвёртый сезон.

Судя по всему, третий сезон, который завершился в середине апреля, показал отличные результаты. Точная дата начала съёмок станет известна в ближайшее время.

Сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.

Главные роли в сериале исполняют Мелани Лински и Софи Нелисс, Тони Сайпресс и Джасмин Савой Браун.

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