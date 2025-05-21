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Аудитория DOOM: The Dark Ages превысила 3 млн игроков

Аудитория DOOM: The Dark Ages превысила 3 млн игроков
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Bethesda и id Software объявили, что аудитория DOOM: The Dark Ages превысила 3 млн человек. Этого результата шутеру удалось достичь чуть меньше чем за неделю с момента релиза.

В честь события авторы приготовили специальный арт, в котором поздравили свою аудиторию.

Фото: Bethesda

The Dark Ages — приквел франшизы, разворачивающийся в Средневековье. Игрокам предстоит в роли Палача расправляться с демонами и вновь встать на защиту человечества. В The Dark Ages авторы делают акцент на подвижности главного героя, вертикальном геймплее и парировании с помощью нового оружия, щита-пилы.

DOOM: The Dark Ages доступна на PS5, Xbox Series и ПК. В игре есть полная поддержка русского языка, включая озвучку.

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