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Вышел трейлер четвёртого сезона сериала «Медведь»

Вышел трейлер четвёртого сезона сериала «Медведь»
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Телеканал Hulu опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона сериала «Медведь». В ролике показали уже знакомых героев.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Все 10 новых эпизодов будут доступны одновременно как на Hulu, так и на Disney+

Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

Продолжение комедийной драмы можно будет посмотреть 26 июня.

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