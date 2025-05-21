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В фильме The Backrooms об интернет-страшилке может сыграть Кристин Милиоти

В фильме The Backrooms об интернет-страшилке может сыграть Кристин Милиоти
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По данным Deadline, студия A24 занимается производством мрачного фильма под названием The Backrooms. В данный момент ведутся переговоры об участии Чиветеля Эджиофора и Кристин Милиоти в главных ролях.

Впервые о проекте стало известно в 2023 году. Лента развернётся в 1990-х, когда молодой режиссёр попадает в другое измерение и бродит по тревожно-жёлтому, пустому и запутанному офисному пространству, в котором могут обитать потусторонние существа.

Как выглядит The Backrooms

Фото: Wallpaperbat

The Backrooms — интернет-страшилка о вымышленном месте, в частности о бескрайнем лабиринте случайно связанных между собой офисных и подсобных помещений, вызывающем страх и тревогу своей неестественной опустошённостью.

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