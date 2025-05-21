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Звезда «Неонового демона» Эль Фаннинг сыграет в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Звезда «Неонового демона» Эль Фаннинг сыграет в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
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Издание Deadline сообщило, что к актёрскому составу фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» присоединилась звезда «Неонового демона» и других фильмов Эль Фаннинг.

Эль воплотит образ молодой Эффи Тринкет, которую в прошлых «Голодных играх» сыграла Элизабет Бэнкс.

Элизабет Бэнкс в образе Эффи Тринкет

Фото: Lionsgate

Лента расскажет историю 50-х Голодных игр, в которых победу одержал Хеймитч Эбернети, персонаж Вуди Харрельсона. В проекте также снимутся Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление»), Джесси Племонс («Падение империи»), Уитни Пик («Большая игра»), Маккенна Грейс («Одарённая»), Рэйф Файнс («Конклав»).

Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» состоится 20 ноября 2026 года.

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