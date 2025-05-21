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Квентин Тарантино примет участие в создании книг по своим фильмам

Квентин Тарантино примет участие в создании книг по своим фильмам
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Издание Deadline сообщило, что известный режиссёр Квентин Тарантино сотрудничает с журналистом Джеем Гленни, чтобы выпустить книги о создании своих фильмов. Постановщик будет писать к ним вступления.

Первой книгой в серии станет работа под названием The Making of Quentin Tarantinoʼs Once Upon a Time… in Hollywood, в которой расскажут о создании ленты «Однажды в… Голливуде». Книга выйдет 11 ноября этого года.

Обложка The Making of Quentin Tarantinoʼs Once Upon a Time… in Hollywood

Фото: Deadline

Следующие две книги будут посвящены фильмам «Бесславные ублюдки» и «Джанго освобождённый». Они выйдут в 2026 и 2027 годах соответственно.

Отмечается, что журналист Джей Гленни пообщался с актёрами «Однажды в… Голливуде», включая Брэда Питта и Марго Робби, чтобы сделать свою работу более полной и рассказать о новых интересных деталях.

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