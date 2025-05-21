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Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»
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Онлайн-кинотеатр START объявил о съёмках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Вместе с этим появились первые фото со съёмочной площадки шоу.

Фото со съёмок

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Режиссёром нового сезона стал автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов. К своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Егор Дружинин, Артём Ткаченко, Анастасия Стежко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев и другие звёзды.

Первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел на экраны в марте 2021-го. Проект был признан одним из лучших сериалов года. Премьера второго сезона состоялась 13 декабря 2022 года.

Третий сезон выйдет эксклюзивно в подписке START. Даты пока нет.

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