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Начались съёмки фильма Майкла Бэя по мему «Скибиди-туалеты»

Начались съёмки фильма Майкла Бэя по мему «Скибиди-туалеты»
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Создатели фильма по мему «Скибиди-туалеты» сообщили, что начались его съёмки. Режиссёром ленты выступает известный по «Трансформерам» и другим боевикам Майкл Бэй.

В производстве также принимает участие бывший руководитель Paramount Pictures Адам Гудман. Съёмками ленты занимается компания Invisible Narratives.

О чём конкретно будет лента, пока можно только гадать. Актёрский состав всё ещё не объявлен, как и информация о возможной дате премьеры.

«Скибиди-туалеты» — интернет-мем, в котором странные персонажи в виде говорящих унитазов сражаются с некими ТВ-менами и камераменами (у них видеокамеры вместо голов).

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