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Фильм «Дракула» Люка Бессона выйдет в России в сентябре

Фильм «Дракула» Люка Бессона выйдет в России в сентябре
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Кинокомпании «Атмосфера кино» и «Маурис Филм» объявили о выпуске фильма «Дракула» в России. Готическая лента доберётся до отечественного проката 11 сентября.

Картина расскажет историю графа Дракула, который после смерти жены обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет, в XIX веке, он снова встречается с ней, когда она ещё совсем молодая девушка.

Главные роли в ленте исполнили Калеб Лэндри Джонс («Догмен»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви») и Матильда де Анджелис («Отыграть назад»). Режиссёром выступил Люк Бессон, французский постановщик «Леона», «Пятого элемента» и других знаменитых лент.

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