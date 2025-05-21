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Представлена видеокарта AMD RX 9060 XT — аналог RTX 5060 Ti за меньшие деньги

Представлена видеокарта AMD RX 9060 XT — аналог RTX 5060 Ti за меньшие деньги
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Компания AMD анонсировала RX 9060 XT — свою новую бюджетную видеокарту. Графический чип поступит в продажу уже 5 июня в двух версиях: на 8 ГБ видеопамяти за $ 299 (около 25 тысяч рублей) и на 16 ГБ видеопамяти за $ 349 (около 28 тысяч рублей). В корпорации называют будущий ускоритель лучшим и самым мощным предложением за свои деньги.

В AMD также показали первые сравнения с прямым аналогом — RTX 5060 Ti от NVIDIA. Так, будущая RX 9060 XT примерно на 6% мощнее конкурента в 40 различных играх при максимальных настройках графики с разрешением 1440p.

Сравнение AMD Radeon RX 9060 XT и RTX 5060 Ti в 40 играх

Сравнение AMD Radeon RX 9060 XT и RTX 5060 Ti в 40 играх

Фото: AMD

RX 9060 XT также сможет похвастаться технологией FSR Redstone — улучшенной версией апскейлера FSR. Она выйдет во второй половине 2025 года и будет работать только на 9000-й линейке видеокарт компании. Технология призвана улучшить производительность во время работы с трассировкой лучей и более затратной трассировкой пути.

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