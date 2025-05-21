Вышел трейлер фильма ужасов «Верни её из мёртвых» на русском языке

Кинокомпания «Вольга» опубликовала трейлер фильма ужасов «Верни её из мёртвых» на русском языке. Благодаря ролику можно оценить работу профессиональных актёров дубляжа.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат A24.

Сюжет «Верни её из мёртвых» расскажет о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с жуткими ритуалами, происходящими за его стенами.

Одну из главных ролей сыграла Салли Хокинс («Форма воды»). Режиссёрами выступили братья Филиппу, снявшие известную хоррор-ленту «Два, три, демон, приди».

Лента получит официальный прокат в России, который стартует уже 29 мая во всех кинотеатрах страны.