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Вышел трейлер фильма ужасов «Верни её из мёртвых» на русском языке

Вышел трейлер фильма ужасов «Верни её из мёртвых» на русском языке
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Кинокомпания «Вольга» опубликовала трейлер фильма ужасов «Верни её из мёртвых» на русском языке. Благодаря ролику можно оценить работу профессиональных актёров дубляжа.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат A24.

Сюжет «Верни её из мёртвых» расскажет о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с жуткими ритуалами, происходящими за его стенами.

Одну из главных ролей сыграла Салли Хокинс («Форма воды»). Режиссёрами выступили братья Филиппу, снявшие известную хоррор-ленту «Два, три, демон, приди».

Лента получит официальный прокат в России, который стартует уже 29 мая во всех кинотеатрах страны.

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