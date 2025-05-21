Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор «Одних из нас» готов выпустить The Last of Us 3 только при одном условии

Автор «Одних из нас» готов выпустить The Last of Us 3 только при одном условии
Аудио-версия:
Комментарии

В феврале 2024 года студия Naughty Dog выпустила Grounded 2 — документальный фильм о разработке игры The Last of Us Part 2. В конце ленты создатель вселенной Нил Дракманн подтвердил, что у него уже есть концепция третьей части серии, к которой студия наверняка скоро приступит. Однако к премьере второго сезона «Одних из нас» разработчик заявил, что он может так и не добраться до триквела, если не придумает достойную рассказа историю.

В недавнем подкасте Last Stand Media Дракманн рассказал, что сейчас он думает о The Last of Us 3. Глава Naughty Dog заявил, что обязательно возьмётся за третью часть, если у него появится достойная реализации идея. В ином случае триквел никогда не выйдет.

В документальном фильме я говорил абсолютно серьёзно. Пока я работаю «смотрителем» The Last of Us, для меня важно, чтобы все продукты по вселенной были высокого качества, я не хочу выпускать новые игры просто потому что. Я хочу вдумчиво подходить ко всему, что мы делаем, как это было с тематическим парком, с сериалом HBO и так далее. Поэтому, если мы когда-нибудь вернёмся к этой вселенной, я хочу убедиться, что это история, достойная The Last of Us. Я люблю этот мир и его персонажей, и с правильной идеей я бы точно в него вернулся.

Сейчас Naughty Dog занимается разработкой экшена Intergalactic: The Heretic Prophet с Тати Габриэль («Ты») в главной роли. Что касается самой The Last of Us, то 26 мая завершится второй сезон шоу с Беллой Рамзи и Педро Паскалем.

Материалы по теме
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android