Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Типичный ремейк Disney»: фильм «Лило и Стич» получил смешанные отзывы критиков

«Типичный ремейк Disney»: фильм «Лило и Стич» получил смешанные отзывы критиков
Аудио-версия:
Комментарии

20 мая зарубежные критики опубликовали обзоры фильма «Лило и Стич» — ремейка одноимённого мультфильма 2002 года. Журналисты уже посмотрели ленту и поделились своими впечатлениями от увиденного.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 75% обозревателей рекомендуют ленту к просмотру. Критики отмечают, что картина должна понравиться фанатам оригинала — это смешной и очень трогательный фильм, верный мультфильму. Некоторых критиков же не устроил подход авторов к покадровому переносу многих сцен, из-за которого возникает ощущение вторичности.

Фото: Disney

Что пишут критики о фильме «Лило и Стич»

«Лило и Стич» — это компетентный, но довольно типичный ремейк от Disney. Он может похвастаться хорошим кастингом и отличной «химией» между актёрами, но не достигает эмоциональных вершин оригинального мультфильма.
Это более безопасное и выверенное произведение, чем его предшественник, но оно всё такое же искреннее, хорошо сыгранное и пробивающее на эмоции в финале.
Фильм «Лило и Стич» даже лучше оригинала в первую очередь потому, что он выполнен с любовью и верностью к предшественнику.
Каким -то образом «Лило и Стич» потерял непредсказуемое чувство анархии в виде фильма. Это вполне мог быть ситком, снятый на Гавайях.
Мне понравился Стич, но все остальные детали фильма я уже успел забыть.

Премьера фильма «Лило и Стич» состоится 22 мая в мировых кинотеатрах.

Материалы по теме
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android