«Типичный ремейк Disney»: фильм «Лило и Стич» получил смешанные отзывы критиков

20 мая зарубежные критики опубликовали обзоры фильма «Лило и Стич» — ремейка одноимённого мультфильма 2002 года. Журналисты уже посмотрели ленту и поделились своими впечатлениями от увиденного.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 75% обозревателей рекомендуют ленту к просмотру. Критики отмечают, что картина должна понравиться фанатам оригинала — это смешной и очень трогательный фильм, верный мультфильму. Некоторых критиков же не устроил подход авторов к покадровому переносу многих сцен, из-за которого возникает ощущение вторичности.

Фото: Disney

Что пишут критики о фильме «Лило и Стич»

«Лило и Стич» — это компетентный, но довольно типичный ремейк от Disney. Он может похвастаться хорошим кастингом и отличной «химией» между актёрами, но не достигает эмоциональных вершин оригинального мультфильма.

Это более безопасное и выверенное произведение, чем его предшественник, но оно всё такое же искреннее, хорошо сыгранное и пробивающее на эмоции в финале.

Фильм «Лило и Стич» даже лучше оригинала в первую очередь потому, что он выполнен с любовью и верностью к предшественнику.

Каким -то образом «Лило и Стич» потерял непредсказуемое чувство анархии в виде фильма. Это вполне мог быть ситком, снятый на Гавайях.

Мне понравился Стич, но все остальные детали фильма я уже успел забыть.

Премьера фильма «Лило и Стич» состоится 22 мая в мировых кинотеатрах.