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«Он раздвинул границы»: режиссёр «Выжившего» — о своём новом фильме с Томом Крузом

«Он раздвинул границы»: режиссёр «Выжившего» — о своём новом фильме с Томом Крузом
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Мексиканский режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту раскрыл детали своей будущей картины под кодовым названием «Джуди» с Томом Крузом в главной роли. Это первая голливудская работа постановщика со времён «Выжившего», который вышел в прокат в 2015 году. У ленты пока нет даты выхода.

Иньярриту заявил, что уже снял фильм и это будет «комедия катастрофических пропорций». Постановщик остался в восторге от работы с Крузом, который очень профессионально выполнял свои обязанности и справился со своей ролью на все 100%.

Это дикая комедия катастрофических пропорций. Это безумие. Том заставлял меня смеяться на съёмках каждый день. Я был поражён диапазоном его актёрского мастерства. Я был так чертовски впечатлён и счастлив. […] Это дикая комедия о человеческой природе. Это и страшно смешно, и очень красиво. Я начну монтировать фильм на следующей неделе. Это был очень сложный фильм, вы увидите. Он раздвинул много границ.

В ленте вместе с Крузом также снялись Джесси Племонс («Падение империи»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Джон Гудман («Артист») и Софи Уайлд («Мальчик поглощает Вселенную»). Лента расскажет о самом могущественном человеке в мире, который пытается доказать, что он спаситель человечества, прежде чем развязанная им катастрофа уничтожит всё живое вокруг.

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