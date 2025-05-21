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«Бедные смеются, богатые плачут» стал самым популярным сериалом в России в середине мая

«Бедные смеются, богатые плачут» стал самым популярным сериалом в России в середине мая
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Второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут» возглавил топ самых популярных сериалов в России в период с 12 по 18 мая. Об этом свидетельствуют данные из индекса «Кинопоиск Pro», отслеживающий интерес россиян к фильмам и сериалам.

Так, на прошлой неделе сериал от ТНТ и Premier получил 312 баллов, заняв уверенное первое место. На второй строчке оказалось аниме «Монолог фармацевта» (187 баллов), замкнул тройку российский сериал «Палач» (151 балл). В десятку также вошли «Одни из нас», «Урок» с Юрой Борисовым и четвёртый сезон антологии «Любовь. Смерть. Роботы».

Всего во второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут» войдёт 16 эпизодов — финал состоится 5 июня.

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