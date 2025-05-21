Вышел седьмой эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

21 мая состоялась премьера седьмого эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

В новом эпизоде Катя обнаруживает крупную сумму на своём счёте и пытается обнаружить источник денег. Серж переживает по поводу детской темы, а Жанна вступает в открытый конфликт с Ириной, при этом увольняясь. Кротова и Шилов вспоминают лагерь, решив провести вечер вместе друг с другом.

Вместе с появлением седьмой серии шоу постепенно приближается к своей середине. Всего во второй сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они выходят с понедельника по четверг в 21:00. До финала истории ещё далеко, продолжение завершится 5 июня.