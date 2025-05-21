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В продолжении Cyberpunk 2077 появится ещё один город

В продолжении Cyberpunk 2077 появится ещё один город
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Создатель настольной игры по вселенной Cyberpunk Майкл Пондсмит рассказал, как изменится игровой мир в продолжении Cyberpunk 2077. Создатель серии отметил, что в сиквеле будет второй город, помимо Найт-Сити.

Я провёл много времени, разговаривая с одним из парней, который работает над окружением. В общем, будет ещё один город, который мы посещаем — большего я вам не скажу. Но Найт-Сити всё ещё есть в игре. Я понял, к чему они стремятся — это действительно сработает. Новый город не похож по стилю на «Бегущего по лезвию», он больше похоже на Чикаго, в котором что-то пошло не так.

Майкл также рассказал, что не так вовлечён в создание нового Cyberpunk, как в первой части. Однако он следит за разработкой продолжения и часто консультирует сотрудников.

Сиквел Cyberpunk 2077 под рабочим названием Project Orion пока не имеет даты выхода. Сейчас компания CD Projekt RED также занимается активной разработкой четвёртой части «Ведьмака».

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