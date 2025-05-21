Уже 27 мая состоится премьера третьего сезона комедийного сериала «Два холма». События продолжения развернутся спустя полгода после второго сезона. Приматы и подруги зимуют в московском метро под руководством Барона — в это же время появляется бывший начальник Деда, который едет в Москву для написания новой нейросети.

Всего в третий сезон войдёт 13 эпизодов — первые три серии можно будет посмотреть в день премьеры в онлайн-кинотеатре Start и других стриминговых площадках. Финал состоится 5 августа.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Два холма» от Start