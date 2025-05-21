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Сериал Два холма от Старт, 3-й сезон (2025) — дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Два холма»
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Уже 27 мая состоится премьера третьего сезона комедийного сериала «Два холма». События продолжения развернутся спустя полгода после второго сезона. Приматы и подруги зимуют в московском метро под руководством Барона — в это же время появляется бывший начальник Деда, который едет в Москву для написания новой нейросети.

Всего в третий сезон войдёт 13 эпизодов — первые три серии можно будет посмотреть в день премьеры в онлайн-кинотеатре Start и других стриминговых площадках. Финал состоится 5 августа.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Два холма» от Start

ЭпизодДата ывхода
1-я серия27 мая
2-я серия27 мая
3-я серия27 мая
4-я серия3 июня
5-я серия10 июня
6-я серия17 июня
7-я серия24 июня
8-я серия1 июля
9-я серия8 июля
10-я серия15 июля
11-я серия22 июля
12-я серия29 июля
13-я серия5 августа
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