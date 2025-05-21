Расписание выхода третьего сезона сериала «Два холма»
Уже 27 мая состоится премьера третьего сезона комедийного сериала «Два холма». События продолжения развернутся спустя полгода после второго сезона. Приматы и подруги зимуют в московском метро под руководством Барона — в это же время появляется бывший начальник Деда, который едет в Москву для написания новой нейросети.
Всего в третий сезон войдёт 13 эпизодов — первые три серии можно будет посмотреть в день премьеры в онлайн-кинотеатре Start и других стриминговых площадках. Финал состоится 5 августа.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Два холма» от Start
|Эпизод
|Дата ывхода
|1-я серия
|27 мая
|2-я серия
|27 мая
|3-я серия
|27 мая
|4-я серия
|3 июня
|5-я серия
|10 июня
|6-я серия
|17 июня
|7-я серия
|24 июня
|8-я серия
|1 июля
|9-я серия
|8 июля
|10-я серия
|15 июля
|11-я серия
|22 июля
|12-я серия
|29 июля
|13-я серия
|5 августа
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