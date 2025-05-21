Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ферма Кларксона»
Уже 23 мая состоится премьера четвёртого сезона сериала «Ферма Кларксона». Продолжение реалити-шоу со звездой Top Gear и The Grand Tour посвящено новому бизнесу Кларксона — ведущий откроет полноценный паб. Для этого артист выкупил заброшенное здание где-то в британской глуши и сделал в нём полноценный ремонт, столкнувшись с рядом других проблем.
В четвёртом сезоне шоу будет восемь эпизодов. Четыре серии выпустят в день премьеры 23 мая на Amazon Prime Video, ещё две выйдут 30-го числа, а финал состоится 6 июня.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ферма Кларксона»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|23 мая
|2-я серия
|23 мая
|3-я серия
|23 мая
|4-я серия
|23 мая
|5-я серия
|30 мая
|6-я серия
|30 мая
|7-я серия
|6 июня
|8-я серия
|6 июня
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