Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Ферма Кларксона, 4-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ферма Кларксона»
Комментарии

Уже 23 мая состоится премьера четвёртого сезона сериала «Ферма Кларксона». Продолжение реалити-шоу со звездой Top Gear и The Grand Tour посвящено новому бизнесу Кларксона — ведущий откроет полноценный паб. Для этого артист выкупил заброшенное здание где-то в британской глуши и сделал в нём полноценный ремонт, столкнувшись с рядом других проблем.

В четвёртом сезоне шоу будет восемь эпизодов. Четыре серии выпустят в день премьеры 23 мая на Amazon Prime Video, ещё две выйдут 30-го числа, а финал состоится 6 июня.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ферма Кларксона»

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 мая
2-я серия23 мая
3-я серия23 мая
4-я серия23 мая
5-я серия30 мая
6-я серия30 мая
7-я серия6 июня
8-я серия6 июня
Материалы по теме
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android