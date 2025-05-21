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Трейлер сериала Урок (2025): смотреть онлайн

Трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым
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Для сериала «Урок» с Юрой Борисовым вышло уже четыре эпизода, однако многие только сейчас заинтересовались новинкой на фоне ажиотажа в социальных сетях — именно мы повторно публикуем трейлер сериала, чтобы с ним было удобнее ознакомиться.

Видео доступно во VK-группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

«Урок» рассказывает о некогда успешном рэпере Антоне, который теряет всё после автокатастрофы, в которой погибает его девушка. Спустя время герой возвращается в родной город, где у него остался старший брат Константин — он предлагает ему стать учителем в школе и начать вникать в проблемы подростков.

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