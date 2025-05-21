Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Фишер Затмение, 2-й сезон (2025) — дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Фишер»
Комментарии

Уже 29 мая стартует второй сезон детективного сериала «Фишер». Продолжение криминального шоу с подзаголовком «Затмение» расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России.

Во второй сезон сериала войдёт 8 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатрах Wink, More.tv и «Кинопоиск». Финал состоится 17 июля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Фишер»

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 мая
2-я серия5 июня
3-я серия12 июня
4-я серия19 июня
5-я серия26 июня
6-я серия3 июля
7-я серия10 июля
8-я серия17 июля
Материалы по теме
Всё про сериал «Бедные смеются, богатые плачут»
Всё про сериал «Бедные смеются, богатые плачут»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android