Расписание выхода второго сезона сериала «Фишер»
Уже 29 мая стартует второй сезон детективного сериала «Фишер». Продолжение криминального шоу с подзаголовком «Затмение» расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России.
Во второй сезон сериала войдёт 8 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатрах Wink, More.tv и «Кинопоиск». Финал состоится 17 июля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Фишер»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 мая
|2-я серия
|5 июня
|3-я серия
|12 июня
|4-я серия
|19 июня
|5-я серия
|26 июня
|6-я серия
|3 июля
|7-я серия
|10 июля
|8-я серия
|17 июля
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