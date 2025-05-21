Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Вы не Bethesda»: в успех «Ведьмака 3» не верили партнёры студии

«Вы не Bethesda»: в успех «Ведьмака 3» не верили партнёры студии
Аудио-версия:
Комментарии

Издание PC Gamer поговорило с одним из директоров студии CD Projekt RED Михалом Новаковским о разработке «Ведьмака 3». Он рассказал, что в начале 2010-х компания долго вела переговоры с американским дистрибьютором Walmart, чтобы они профинансировали создание игры. Но в успех очередного похождения Геральта ритейлеры не верили.

Некоторые из этих людей прямо сказали, что не верят в нас. Им понравились наше видение и наши амбиции. Однако я помню одного парня из главного офиса Walmart, который сказал: «Вы мне нравитесь, но у вас ничего не выйдет, ребята. Вы не Bethesda, у вас нет такой истории разработки игр». Помню, я заключил с ним пари — если у «Ведьмака 3» будут большие продажи, я прилечу в Арканзас и он угостит меня ужином. Он всё ещё должен мне этот ужин.

Новаковски отметил, что никаких обид на представителя Walmart он не держит. Глава CD Projekt RED рассказал, что поступил бы точно так же, если бы был на его месте.

Игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» в мае исполнилось 10 лет. За это время приключения Геральта из Ривии стали настоящей классикой RPG. Сейчас CD Projekt RED работает над следующей частью франшизы, главным героем которой выступит Цири.

Материалы по теме
В яблочко: 10 лучших игр про снайперов
В яблочко: 10 лучших игр про снайперов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android