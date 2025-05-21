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Сериал Рик и Морти, 8-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти»
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Уже 25 мая состоится премьера восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Продолжение расскажет о новых похождениях безбашенного учёного Рика и его внука-подростка Морти, которые отправляются в параллельные миры в поисках приключений, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды.

Всего в восьмой сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно на телеканале Adult Swim и в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 27 июля.

Расписание выхода восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти»

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 мая
2-я серия1 июня
3-я серия8 июня
4-я серия15 июня
5-я серия22 июня
6-я серия29 июня
7-я серия6 июля
8-я серия13 июля
9-я серия20 июля
10-я серия27 июля
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