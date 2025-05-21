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Вышел трейлер фильма «Пойман на краже» с Юрием Колокольниковым и Мэттом Смитом

Вышел трейлер фильма «Пойман на краже» с Юрием Колокольниковым и Мэттом Смитом
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Компания Sony Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Пойман на краже». Новый триллер Даррена Аронофски («Кит») выйдет в кинотеатрах 29 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Экранизация одноимённой книги Чарли Хьюстона повествует о Нью-Йорке 1990-х годов. Главный герой — Хэнк Томпсон, бывший бейсболист, чья жизнь после ухода из спорта резко меняется. Он становится участником опасной игры в мире преступности и коррупции, оказавшись между молотом и наковальней в стремлении выжить.

Главные роли в ленте исполняют российский актёр Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита»), Мэтт Смит («Доктор Кто») и Остин Батлер («Элвис»).

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