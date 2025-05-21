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Игра Hellblade 2 выйдет на PlayStation 5 уже этим летом

Игра Hellblade 2 выйдет на PlayStation 5 уже этим летом
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Студия Ninja Theory анонсировала выход Hellblade 2 на PlayStation 5. Релиз состоится уже этим летом — точная дата будет названа позднее.

Видео доступно на YouTube-канале Ninja Theory. Права на видео принадлежат Ninja Theory.

Порт игры будет также оптимизирован для PlayStation 5 Pro. Разработчики объявили, что в игре появятся дополнительные функции. Доступ к ним также получат владельцы версий для ПК и Xbox Series.

Hellblade 2 вышла 21 мая 2024 года. Тайтл был доступен на ПК и Xbox Series, а также в подписке Game Pass. События сиквела продолжают сюжет первой части. Сенуа возвращается домой, однако в родных краях её считают изгоем и относятся с опаской. Затем на деревню протагонистки нападают викинги и гиганты, поэтому она вступает с ними в противостояние.

Игру высоко оценили как критики, так и геймеры. На OpenCritic вторая часть экшен-триллера получила оценку 81. В Steam Hellblade 2 имеет рейтинг 87% от пользователей.

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