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Вышел первый тизер сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа — премьера 1 августа

Вышел первый тизер сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа — премьера 1 августа
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Компания Apple представила первый тизер сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа («Аквамен») в главной роли. Премьера драматического шоу состоится на стриминговом сервисе 1 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Сюжет сериала повествует о военачальнике гавайских племён, которого и сыграл Момоа. Он объединил народы своих островов, чтобы победить колонизаторов.

В шоу также снялись Люсиан Бьюкенен («Ночной объект»), Клифф Кёртис («Пекло») и Темуэра Моррисон («Мандалорец»). Шоураннерами «Вождя войны» стали сам Джейсон Момоа и Томас Па’а Сиббетт — сценарист фильма «Аквамен и потерянное царство».

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