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Стартовали съёмки медицинского сериала «Отделение»

Стартовали съёмки медицинского сериала «Отделение»
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Онлайн-кинотеатр KION сообщил о старте съёмок медицинского сериала «Отделение». Дата выхода мелодрамы пока неизвестна.

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Главные герои шоу — мать и дочь, которые работают в одном гинекологическом отделении. Они оказывают акушерскую помощь своим пациенткам, преодолевая свои личные страхи и драматические события общего прошлого.

Создателем сериала стал Сергей Знаменский — автор таких шоу, как «Ивановы-Ивановы» и «Семейка». Главные роли сыграют Виктория Толстоганова («Движение вверх»), Михаил Тройник («Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов») и Ангелина Поплавская («Любовь Советского Союза»).

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