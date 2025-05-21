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Ремейк «Готики» добавили в список желаемого Steam более 1 млн игроков

Ремейк «Готики» добавили в список желаемого Steam более 1 млн игроков
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Студия Alkimia Interactive сообщила, что ремейк первой части «Готики» добавили в список желаемого более 1 млн пользователей Steam. Таким образом, игра поднялась на 22-е место самых желанных проектов платформы. Разработчики поблагодарили игроков за интерес к ремейку.

Фото: Alkimia Interactive

«Добро пожаловать в нашу колонию» — это, возможно, именно те слова, которых геймеры не могут дождаться. Более 1 млн игроков уже добавили Gothic 1 Remake в список желаемых в Steam, подняв его на 22-е место в списке самых желанных игр платформы.

Gothic 1 Remake выйдет на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Дата появления пока неизвестна, но в Steam доступна демоверсия RPG.

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