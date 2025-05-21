Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Про жизнь Мартина Скорсезе снимут дорогой сериал

Про жизнь Мартина Скорсезе снимут дорогой сериал
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что для стримингового сервиса Apple TV+ снимут документальный мини-сериал про режиссёра Мартина Скорсезе («Славные парни»). Проект получил название «Мистер Скорсезе». Шоу будет состоять из пяти серий.

Проект включает в себя интервью с самим легендарным режиссёром, а также с его коллегами, такими как Стивен Спилберг и Пол Шредер. Кроме того, свои слова о Скорсезе выскажут актёры Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис и другие. Супруга последнего, Ребекка Миллер («Кое-что о Генри»), снимет весь сериал.

Я так благодарна за то, что мне предоставили творческую свободу и доступ к созданию портрета одного из величайших ныне живущих художников, Мартина Скорсезе. Его работа и жизнь настолько обширны, что проект развился из одной до пяти частей за пятилетний период. Создание этого сериала стало одним из определяющих событий в моей жизни как режиссёра.

Дата выхода «Мистера Скорсезе» пока неизвестна.

Материалы по теме
Всё, что известно про второй сезон «Киностудии»
Всё, что известно про второй сезон «Киностудии»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android