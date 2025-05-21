Про жизнь Мартина Скорсезе снимут дорогой сериал

Издание Deadline сообщило, что для стримингового сервиса Apple TV+ снимут документальный мини-сериал про режиссёра Мартина Скорсезе («Славные парни»). Проект получил название «Мистер Скорсезе». Шоу будет состоять из пяти серий.

Проект включает в себя интервью с самим легендарным режиссёром, а также с его коллегами, такими как Стивен Спилберг и Пол Шредер. Кроме того, свои слова о Скорсезе выскажут актёры Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис и другие. Супруга последнего, Ребекка Миллер («Кое-что о Генри»), снимет весь сериал.

Я так благодарна за то, что мне предоставили творческую свободу и доступ к созданию портрета одного из величайших ныне живущих художников, Мартина Скорсезе. Его работа и жизнь настолько обширны, что проект развился из одной до пяти частей за пятилетний период. Создание этого сериала стало одним из определяющих событий в моей жизни как режиссёра.

Дата выхода «Мистера Скорсезе» пока неизвестна.