Стоимость биткоина превысила рекордные $ 109 тыс.

В мае стоимость биткоина начала стремительно расти. 21 мая цена на криптовалюту достигла отметки в $ 109 тыс. В начале месяца цена составляла $ 94 тыс.

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Под конец месяца стоимость биткоина постоянно увеличивается. Криптовалюта остаётся самой дорогой на рынке, а цена продолжает расти — таких показателей она не достигала даже в эпоху майнинга в 2021 году.

Рост биткоина предсказывали эксперты. Предполагалось, что до конца 2024 года стоимость вырастет. Так и случилось — благодаря победе Дональда Трампа на президентских выборах. После этого инвесторы начали вкладываться в криптовалюты, ведь политика новой администрации правительства предполагает лояльное отношение к отрасли.