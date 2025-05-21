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Ана де Армас появится в Call of Duty: Black Ops 6

Ана де Армас появится в Call of Duty: Black Ops 6
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Компания Activision представила контент четвёртого сезона Call of Duty: Black Ops 6. Помимо новых карт и режимов, у шутера состоится коллаборация с предстоящим фильмом «Балерина». Новый сезон стартует 29 мая.

Фото: Activision

Игрокам будет доступна модель актрисы Аны де Армас («Бегущий по лезвию 2049») для персонажа. Она будет представлена в двух вариантах: в красном платье и чёрном костюме. Появится ли сам Джон Уик, пока неизвестно.

Коллаборация состоится в преддверии премьеры боевика «Балерина», который выйдет в прокат 5 июня, в том числе и в России. Картина относится к вселенной франшизы «Джон Уик» — Киану Ривз также вернётся к исполнению титульного героя.

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