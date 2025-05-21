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Фильм «Лило и Стич» получит продолжение из-за растущей популярности бренда — СМИ

Фильм «Лило и Стич» получит продолжение из-за растущей популярности бренда — СМИ
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Уже 23 мая состоится премьера фильма «Лило и Стич» — ремейка одноимённого мультфильма 2002 года. Картина расскажет о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй.

Как сообщает издание Wall Street Journal, студия Disney уже раздумывает о создании продолжения ленты. И дело здесь не в высоких прогнозах стартовых сборов в размере $ 150 млн только в США, а в небывалом росте популярности бренда в последние годы.

Так, если в 2019 году выручка от различных товаров по вселенной составляла $ 200 млн, то в 2024-м она составила гигантские $ 2,6 млрд. Поэтому фильмы по «Лило и Стичу» могут не только заработать внушительные деньги в прокате, но и привлечь аудиторию к покупке тематических игрушек, посещению аттракционов и приобретению других товаров по франшизе.

В Disney пока не комментировали информацию журналистов.

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