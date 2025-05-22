Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 4. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В перезапуске «Клиники» Зак Брафф вернётся к культовой роли Джей Ди

В перезапуске «Клиники» Зак Брафф вернётся к культовой роли Джей Ди
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания Deadline, в продолжении-перезапуске «Клиники» сыграет Зак Брафф, который снова сыграет Джей Ди из оригинала.

По словам источников, сделка с актёром была заключена после нескольких месяцев напряжённых переговоров, в ходе которых возникли серьёзные разногласия по поводу гонорара и требования Браффа снимать сериал в Лос-Анджелесе, а не в Ванкувере, как планировалось изначально.

После успешных переговоров с Браффом вполне вероятно, что создатели новой «Клиники» смогут договориться и с другими актёрами из оригинального шоу.

Перезагрузка «Клиники» оказалась очень сложным проектом на этапе, когда нужно было проводить переговоры. Потребовались месяцы переговоров с Warner Bros., с которой у Билла Лоуренса (создателя оригинальной «Клиники») заключён эксклюзивный контракт на другие проекты.

Материалы по теме
Всё, что известно про второй сезон «Киностудии»
Всё, что известно про второй сезон «Киностудии»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android