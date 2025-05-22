Драма «Альфа» Жюлии Дюкурно официально выйдет в России

Кинокомпания «Экспонента» объявила, что драму «Альфа» Жюлии Дюкурно («Титан») покажут официально в кинотеатрах России. Точной даты пока нет.

По словам представителей «Экспоненты», фильм разделил критиков, которые посмотрели ленту в Каннах, на тех, кому она очень понравилась, и на других.

Как вы уже поняли, компания «Экспонента» выпустит в российский прокат новый фильм Жюлии Дюкурно — «Альфа». Премьера картины состоялась буквально на днях в рамках основного конкурса Канн и мгновенно разделила критиков и зрителей на два фронта. Кому-то стало плохо в зале на показе, а кто-то пророчит «Альфе» главную награду. Мы обожаем работать с кино, которое дарит эмоции, и новый фильм Дюкурно именно такой.

Альфа, проблемная 13-летняя девочка, живёт со своей матерью-одиночкой в условиях распространения странного нового заболевания, передающегося через кровь, которое медленно превращает своих жертв в мрамор. Однажды Альфа возвращается из школы с татуировкой на руке, и её мать начинает опасаться, что она тоже подхватила заразу.

Главные роли в проекте сыграли Тахар Рахим, Голшифте Фарахани, Мелисса Борос и Эмма Маки.