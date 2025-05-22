Дуэйн Джонсон сыграет гуру в психологическом триллере от A24

По данным издания Deadline, актёр Дуэйн Джонсон после работы с A24 над лентой «Крушащая машина» решил продолжать сотрудничать с кинокомпанией. Джонсон снимется в психологическом триллере Breakthrough.

Действие происходит в Южной Калифорнии. История рассказывает об отчуждённом молодом человеке, который попадает под влияние мотивационного гуру, чьё опьяняющее обаяние скрывает сомнительные с моральной точки зрения методы манипулирования.

У проекта пока нет режиссёра, но его производством и финансированием будет заниматься A24. Сценарий написал Зик Гудман. Других членов актёрского состава пока не объявляли.