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Дуэйн Джонсон сыграет гуру в психологическом триллере от A24

Дуэйн Джонсон сыграет гуру в психологическом триллере от A24
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По данным издания Deadline, актёр Дуэйн Джонсон после работы с A24 над лентой «Крушащая машина» решил продолжать сотрудничать с кинокомпанией. Джонсон снимется в психологическом триллере Breakthrough.

Действие происходит в Южной Калифорнии. История рассказывает об отчуждённом молодом человеке, который попадает под влияние мотивационного гуру, чьё опьяняющее обаяние скрывает сомнительные с моральной точки зрения методы манипулирования.

У проекта пока нет режиссёра, но его производством и финансированием будет заниматься A24. Сценарий написал Зик Гудман. Других членов актёрского состава пока не объявляли.

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