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Звезда «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс сыграет барменшу в комедийной драме

Звезда «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс сыграет барменшу в комедийной драме
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По данным Deadline, Коби Смолдерс, известная в том числе по роли Марии Хилл в фильмах Marvel Studios и сериалу «Как я встретил вашу маму», сыграет главную роль в комедийной драме Jill Takes a Break. Режиссёром ленты станет Лиз Карденас.

Фильм, сценарий для которого написал Скотт Роджерс, рассказывает о Джилл, барменше из Лонг-Бич, которая совершает импульсивную покупку и покупает забегаловку, в которой проработала много лет. Через некоторое время Джилл поймёт, что владеть таким имуществом слишком тяжело.

Вместе с Коби в фильме сыграет Томас Садоски («Служба новостей»). Съёмки стартуют этим летом и будут проходить в Лос-Анджелесе. Даты премьеры пока нет.

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