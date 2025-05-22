Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Никита Кологривый сыграет в фильме Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче

По информации издания ТАСС, в Москве начались съёмки фильма Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Рабочее название ленты — «Шум времени».

По словам режиссёра, уместить всю жизнь композитора в фильм или сериал невозможно, поскольку в ней происходило слишком много событий, но он попробует выбрать самое главное.

В кино невозможно уместить всю жизнь Шостаковича, даже если будет сериал. Начиная с детства и до самой смерти в его жизни было столько событий, столько поворотов, связанных и с его близкими, и с профессией, и с болезнями, и, конечно, с любовью.

В фильме сыграют Олег Савцов, Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый и другие.

Премьера фильма запланирована на 2026 год.