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Никита Кологривый сыграет в фильме Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче

Никита Кологривый сыграет в фильме Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче
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По информации издания ТАСС, в Москве начались съёмки фильма Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Рабочее название ленты — «Шум времени».

По словам режиссёра, уместить всю жизнь композитора в фильм или сериал невозможно, поскольку в ней происходило слишком много событий, но он попробует выбрать самое главное.

В кино невозможно уместить всю жизнь Шостаковича, даже если будет сериал. Начиная с детства и до самой смерти в его жизни было столько событий, столько поворотов, связанных и с его близкими, и с профессией, и с болезнями, и, конечно, с любовью.

В фильме сыграют Олег Савцов, Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый и другие.

Премьера фильма запланирована на 2026 год.

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