Киран Калкин сыграет в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Каст новых «Голодных игр» продолжает пополняться: в ленте «Рассвет жатвы» сыграет актёр Киран Калкин, известный по лентам «Великан», «Настоящая боль» и другим картинам.

Кирану достанется роль Цезаря Фликермана, образ которого в основной серии фильмов воплотил Стэнли Туччи.

Лента расскажет историю 50-х Голодных игр, в которых победу одержал Хеймитч Эбернети, персонаж Вуди Харрельсона. В проекте также снимутся Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление»), Джесси Племонс («Падение империи»), Уитни Пик («Большая игра»), Маккенна Грейс («Одарённая»), Рэйф Файнс («Конклав») и Эль Фаннинг («Неоновый демон»).

Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» состоится 20 ноября 2026 года.