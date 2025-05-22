Эксперт рассказал, как защитить свои данные при продаже и ремонте смартфона

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, как избежать утечки данных при продаже и ремонте смартфона. Самое главное в этом — удалить все персональные данные.

Специалист подчеркнул, что лучше удалять данные с помощью специальной программы, чтобы новый владелец не мог восстановить что-то из памяти гаджета. Кроме того, важно убрать или отформатировать съёмную флешку, потому что данные могут вытащить и из неё.

Если же смартфон сломался и его нужно нести в ремонт, удалить оттуда данные порой нельзя. В этом случае эксперт рекомендует поменять пароли во всех важных аккаунтах с другого устройства.